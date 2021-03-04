Otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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Otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı: 3 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ticari taksi ile otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Gözlük ilçesi Piyalepaşa Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Adem B. İdaresindeki 41 T 5040 plakalı ticari taksi ile Oğuz S. yönetimindeki 16 H 3954 plakalı kamyonet kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Kazada ticari taksi sürücüsü Adem B. ile kamyonette bulunan sürücü Oğuz S. ve Kemal S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Gölcük Necati Çelik Devlet hastanesi kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.