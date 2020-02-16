Otomobil ile kamyonetin önünü kesip ateş açtı: 2 yaralı - Son Dakika

EDİRNE'de Murat N., otomobiliyle önünü kestiği kamyonetteki husumetlilerine tabancayla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hafif yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Barutluk Mahallesi'nde meydana geldi. Murat N., kullandığı otomobille 22 BB 557 plakalı kamyonetin önünü kesip, üzerinde taşıdığı tabanca ile içinde bulunan husumetli olduğu 3 kişiye ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerin isabet ettiği Mert M. ile Ürfet K., yaralandı. Neyzen A. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Murat N., kullandığı otomobille kaçtı.

Polis, Murat N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.