Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü; sürücü gözaltında - Son Dakika
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Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü; sürücü gözaltında

21.06.2022 15:21
Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü; sürücü gözaltında

KARAMAN'da Hanife Büyükçetinkaya (67), Arda Berk U.'nun (22) manevra yaptığı otomobil ile park halindeki minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti.

KARAMAN'da Hanife Büyükçetinkaya (67), Arda Berk U.'nun (22) manevra yaptığı otomobil ile park halindeki minibüs arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Arda Berk U., gözaltına alındı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında, Rauf Denktaş Mahallesi Yeni Minare Caddesi'nde meydana geldi.  Arda Berk U., 70 FA 900 plakalı otomobili park etmek için manevra yaparken, yol kenarında yürüyen Hanife Büyükçetinkaya ile park halindeki elektrikli bisiklete çarptı. Büyükçetinkaya, çarpmanın şiddetiyle otomobil ve park halindeki minibüs arasında sıkıştı. Kadını fark eden Arda Berk U., aracını öne hareket ettirdi. Kanlar içinde yere yığılan Büyükçetinkaya, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Büyükçetinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Arda Berk U. da polis tarafından gözaltına alındı. ?


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Kaynak: DHA

Karaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil ile minibüs arasında sıkışan kadın öldü; sürücü gözaltında - Son Dakika

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