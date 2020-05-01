Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında, Atça Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın'dan Nazilli yönüne giden Sergül Kaya'nın (38) kullandığı 35 AKP 874 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüjü aşarak, geçtiği karşı şeritte Mutlu Demirhan (41) yönetimindeki 09 ADJ 14 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sergül Kaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Mutlu Demirhan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Demirhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Aydın