Son Dakika Haberleri: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

3 saat önce

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Aykut Karahan (27) idaresindeki 03 SK 448 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- İzmir kara yolu Güney Köyü Bahçesi Kavşağı'nda, Arif Yıldız (43) yönetimindeki 03 RJ 144 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada, otomobildeki Yaşar Karahan (50) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Karahan ile araçtaki Mustafa Karakoç, (28) Hüseyin Ak (20) ve Hüseyin Karakuş (18) ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:32 Kaynak: AA
Sinanpaşa, Afyon, Güncel
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