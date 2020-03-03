Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobil ağaca çarparak durabildi.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobil ağaca çarparak durabildi. Yaralanan otomobil sürücüsü tedaviye alındı.

Kaza öğle saatlerinde, Akyazı Karaçalılık Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Furuncu'nun kullandığı 54 M 2008 plakalı minibüs, caddeye çıkan Ahmet Kanmaz'ın sürücüsü olduğu 54 H 4173 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Ahmet Kanmaz araçta sıkışırken, kazayı görenler 112 Acile haber verdi. Araçtan çıkarılan Ahmet Kanmaz, 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 01:53 Kaynak: DHA
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