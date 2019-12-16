Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı

6 saat önce

VAN'da, otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 11 yaralı, System.String[]

VAN'da, otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Van- Özalp yolunda meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilmeyen 34 JH 679 plakalı otomobil ile 65 HC 512 plakalı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ile Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:47 Kaynak: DHA
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