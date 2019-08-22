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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta-Diyarbakır karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Kahta- Diyarbakır karayolunda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Süleyman Hacı Ağırkaya yönetimindeki 02 KN 325 plakalı minibüs ile Mehmet Çevik yönetimindeki 44 EZ 350 plakalı otomobil, sabah saatlerinde Kahta-Diyarbakır karayolunun 8. kilometresinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Süleyman Hacı Ağırkaya, Mehmet Çevik ve araçlarda bulunan Fikriye Uçar (74), Miyase Altaş (30), Elif Ağırkaya (4), Güneş Peker (17), Remziye Ağırkaya (28) Ferit Çiftci (75), Hüseyin Zencirkıran (31), Ayşegül Ağırkaya (18), Abuzer Saydam (43) ve Emine Özaltar (34) yaralandı.


Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen trafik polis ekipleri olay yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken yaralılar da yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Öte yandan olay yerinde kazadan dolayı tartışan sürücülere ise jandarma ekipleri tarafından müdahale edildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Diyarbakır, Kahta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
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