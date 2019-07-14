Son Dakika Haberleri: Otomobil ile minibüs çarpıştı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil ile minibüs çarpıştı

1 saat önce

Adıyaman 3. Çevre yolu üzerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı, System.String[]
Adıyaman 3. Çevre yolu üzerinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, 3. Çevre Yolu Tevhid Cami yakınlarında meydana geldi. Kamber Solmaz idaresindeki 44 LP 340 plakalı minibüs kavşaktan dönerken aynı istikamette ilerleyen Necip Özbek yönetimindeki 02 KN 802 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs park halindeki başka bir araca çarparken, otomobil ise refüje çıkarak ağaca çarparak durabildi.

Kazada otomobil sürücüsü sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Kazada yaralanan sürücü Necip Özbek sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 02:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Gaziantep'te hatalı sollama: 11 yaralı 70 kök hint keneviri eken yaşlı adamdan ilginç savunma: Doktor tavsiye etti Anne ve kızı, eski gelinlerini döverek hastanelik etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:00:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile minibüs çarpıştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]