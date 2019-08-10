Son Dakika Haberleri: Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

1 saat önce

Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adnan Aydın yönetimindeki 11 SA 988 plakalı otomobil, Bilecik- Bursa kara yolu Pelitözü Mahallesinde İsmail Çetin idaresindeki 11 M 0033 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Adnan Aydın, olay yerine gelen AFAD ve 112 ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılırken, minibüste bulunan yolcu Hasan Pehlivan ise yaralandı.
Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:00 Kaynak: AA
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