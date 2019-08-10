Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
1 saat önce
Bilecik'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Bilecik Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:00 Kaynak: AA
'te meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Adnan Aydın
yönetimindeki 11 SA 988 plakalı otomobil, Bilecik- Bursa
kara yolu Pelitözü
Mahallesinde İsmail Çetin
idaresindeki 11 M 0033 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Adnan Aydın, olay yerine gelen AFAD
ve 112 ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılırken, minibüste bulunan yolcu Hasan Pehlivan
ise yaralandı.
Yaralılar, Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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