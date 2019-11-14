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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mustafa Yalçın idaresindeki 44 FH 641 plakalı otomobil ile Ferudun Yaşar idaresindeki 63 PY 559 plakalı minibüs, Atatürk Bulvarı Polis Evi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mustafa Yalçın ile otomobilde bulunan Sacide Yalçın yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Mustafa Yalçın, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:27 Kaynak: İHA
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