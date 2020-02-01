Otomobil ile minibüs çarpıştı: 23 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Otomobil ile minibüs çarpıştı: 23 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 23 yaralı

41 dakika önce

BURSA'da, otomobil ile yolcuların taşındığı minibüsün çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.

BURSA'da, otomobil ile yolcuların taşındığı minibüsün çarpışması sonucu 23 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi'den Çalı Mahallesi'ne yolcu taşıyan Ergün Tünek (48) yönetimindeki 16 M 1166 plakalı şehir içi minibüs, iddiaya göre Çalı Mahallesi'ne dönüş yapmak isterken, aynı yönde seyreden H.U (51) yönetimindeki 16 AAG 318 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yolcu dolu minibüs yan yattı. Kazada minibüsteki 20 yolcu ile otomobildeki 3 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 23 yaralı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:41 Kaynak: DHA
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