Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 3 Yaralı
37 dakika önce
Çorum'un Boğazkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Çorum
'un Boğazkale
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Boğazkale karayolu jandarma uygulama noktası yakınlarında meydana geldi. Boğazkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan Hamza Z. (46) yönetimindeki otomobil ile aynı istikamete giden henüz sürücüsü öğrenilemeyen 19 DD 285 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hamza Z. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şule Z. (20) ve Hüseyin Z. (16) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ÇORUM
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:48 Kaynak: İHA
92 Yaşındaki Emekli Albay, Silahla Başından Vurulmuş Şekilde Ölü Bulundu
18 Gündür Aranan Genç Kadının, Yol Kenarında Parçalanmış Cesedi Bulundu
Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçi, Yeni Doğan Bebeğini Göremeden Hayatını Kaybetti
Eşini Öldüren Cani Koca, Evinin Önüne Gelen Polislerle Telefonda Görüşüp Cinayeti İtiraf Etti