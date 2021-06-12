Otomobil ile minibüs çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Kahramanmaraş'ta otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, D.D'nin kullandığı 46 DB 582 plakalı otomobil ile Doğu Çevre Yolu üzerinde H.Ö.E. idaresindeki 46 ABG 191 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle D.D'nin kullandığı otomobil orta refüje çarptı.

Kazada otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar kentti çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ