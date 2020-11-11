Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı
11.11.2020 21:43
ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi, yaralandı.
ADANA'nın Kozan ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi, yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kozan- Kadirli yolu Kayhan mevkiinde meydana geldi. Tuğba Özdayı (31) yönetimindeki 46 N 3451 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ahmet Demirel'in (64) kullandığı 01 CRC 44 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ile İbrahim Bilici (27) ve Bilal Ocakbeği (44) araçlarda sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye erlerince araçlardan çıkartılan yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika Juventus, Ronaldo'yu Neymar takasında kullanmayı planlıyor Muharrem İnce, partisini topa tuttu: Yalanın da, iftiranın da, kurgunun da merkezi CHP Genel merkezi CZN Burak'ın annesinin de yargılandığı Çapa Tıp Fakültesi'ndeki rüşvet davasında 3 sanığın adli kontrolü kaldırıldı Kuyuda cansız bedenleri bulunan çiftin katil zanlısı erkek kardeş, cinayetleri itiraf etti İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir'de de 65 yaş ve üstüne belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a istifa et ültimatomu! Gece yarısına kadar mühlet verildi Kılıçdaroğlu'ndan yeni Maliye Bakanı Elvan'a çağrı: Asgari ücret vergi dışında tutulmalı Suudi Arabistan'da turistlerin katıldığı törene bombalı saldırı