Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

09.03.2022 07:13

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil ve kıyafet yüklü minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, otomobil ve kıyafet yüklü minibüsün çarpıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kazada minibüsten kopan motor aksamı metrelerce ileri fırladı.

Kaza, bugün saat 04.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Alparslan Türkeş Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Uşak'tan İzmir istikametine giden Gökmen Yıldız (41) idaresindeki 35 AJC 492 plakalı otomobil ile kavşaktan şehir merkezine dönmek isteyen Seçkin Bürcü (53) idaresindeki 10 EK 215 plakalı kıyafet yüklü minibüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Gökmen Yıldız (41), otomobildeki yolcular Ekrem Üstündağ (35) ve Şahin Şengül (51) ile minibüs sürücüsü Seçkin Bürcü, minibüsteki yolcular Cihan Taşkıran (26) ve Ramazan Barlin (67) yaralandı, iki araçta da büyük çapta hasar meydana geldi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, çarpışmanın şiddetiyle minibüsten kopan motor aksamı, metrelerce ileri fırladı, kıyafetler yola saçıldı. Herkesi şaşkına çeviren görüntü, kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Kazayla ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı

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Otomobil, Minibüs, Ankara, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Otomobil ile minibüs çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika


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