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Otomobil ile minibüs çarpıştı: uzman onbaşı öldü, 2 yaralı

5 dakika önce

YOZGAT'ta, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Soner Kaya (22) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile minibüs çarpıştı: uzman onbaşı öldü, 2 yaralı, System.String[]

YOZGAT'ta, otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu Jandarma Uzman Onbaşı Soner Kaya (22) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Topçu köyü yakınlarında meydana geldi. Jandarma Uzman Onbaşı Soner Kaya yönetimindeki 06 YG 726 plakalı otomobil, Yozgat-Kayseri Otoyolu üzerinde seyir halindeyken, iddiaya göre aynı istikamete giden Sefer Gençer (59) yönetimindeki 34 BIR 168 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs ile otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde uzman onbaşı Soner Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralanan minibüs sürücüsü Sefer Gençer ile otomobildeki Senanur Kartal (21) ise Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaya'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Öte yandan Kaya'nın, Kayseri İncesu'da görev yaptığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Soner Kaya, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:48 Kaynak: DHA
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