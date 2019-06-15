Otomobil ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı
2 saat önce
Gaziantep'te otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:34 Kaynak: İHA
'te otomobil ile minibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Şahinbey
ilçesine bağlı Dumlupınar
Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Budak'ın idaresindeki 27 ND 470 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle karşı şeride geçti. Karşı şeride geçen otomobil, ters istikametten gelen Mehmet Nuri
Özen'in hakimiyetindeki 27 S 3751 plakalı işçi taşıyan minibüsün ile çarpıştı. Kazada, takla atarak durabilen otomobilin sürücüsü ile minibüs şoförü yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin ihbarıyla sevk edilen ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
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