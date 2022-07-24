Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

24.07.2022 01:15
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Aksaray'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Zafer Mahallesi Nevşehir Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Coğlaki Mahallesinden Zafer Mahallesi istikametine giden Ali B. (17) idaresindeki plakasız motosiklet aynı istikamette seyreden Bayram Ö. (52) yönetimindeki 68 BN 861 plakalı Toyota marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazanın etkisiyle sağ bacağı kırılan motosiklet sürücüsü ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada sedye ile acile taşınan ağır yaralı motosiklet sürücüsünün bacağının acısıyla ettiği feryat yürek burktu. Motosiklet sürücüsünün tedavisi sonucu sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, ağır yaralı sürücü ameliyat sonrası hastanede gözlem altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Kaynak: İHA

Motosiklet, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ağır yaralı - Son Dakika
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