Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Menderes Mahallesi Baraj Yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Sait Y. yönetimindeki Tofaş marka 02 EC 909 plakalı otomobil ile Mehmet A. (18) yönetimindeki 02 ABC 922 plakalı motosiklet Baraj Yolunda çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet A. ile yanında bulunan Metin A. (17) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerinde yapılan 112 Sağlık Ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından, Kahta Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldüler. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN