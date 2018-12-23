Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1'i Bebek 4 Yaralı
2 saat önce
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri 9 aylık bebek 4 kişi yaralandı.
MANİSA'nın Turgutlu
ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu biri 9 aylık bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.15 sıralarında Yedi Eylül
yolu ile Karaağaç
yolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Turgutlu Küçük Sanayi Sitesi'nden Karaağaç yönüne doğru ilerleyen Okan Canbaz (23) yönetimindeki 45 ABD
603 plakalı motosiklet ile Ömer Duru
(33) yönetimindeki 45 UA 7812 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobildeki Esra Duru (29) ile 9 aylık kızı Elif Sena
Duru ve motosikletteki sürücü Canbaz ile Şefik Akın (48) yaralandı. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Turgutlu
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:29 Kaynak: DHA
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