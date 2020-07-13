Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı

Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yarandı.

Kayseri'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yarandı.

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Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı kartal kavşağında meydana gelen kazada, S.A. idaresindeki 13 AB 058 plakalı otomobil ile M.A. yönetimindeki 38 JE 796 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - KAYSERİ

Avrupa Birliği, Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:11 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 kişi ağır yaralı - Son Dakika
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