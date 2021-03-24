Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bilecik'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik merkez Atatürk bulvarı Bankalar mevkisinde meydana geldi. Tepebaşı istikametinden İstasyon Mahallesi istikametine seyir halindeki Necib Hamza B. yönetimindeki 16 AHV 310 plakalı motosiklet ile aynı istikamette ilerleyen Ali Ü. idaresindeki 11 AAP 747 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosiklette sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

aza nedeniyle tek şeritten kontrollü şekilde verilen trafik kazalı araçların olay yerinden kaldırılması sonrası normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK