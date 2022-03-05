Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

05.03.2022 11:34
Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, sollama yaparken önüne çıkar otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında, sollama yaparken önüne çıkar otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E.Ö., kullandığı 26 ADD 334 plakalı motosiklet ile cadde üzerinde sollama yaparak yoluna devam ediyordu. Bu esnada karşı şeritteki yol kenarında gördüğü boşluğa otomobilini park etmek isteyen Ç.A., iddialara göre kontrolsuz sola geçince trafik kazası meydana geldi. Motosiklet, Ç.A. idaresindeki 16 ASL 106 plakalı otomobile yan taraftan çarptı. Meydana gelen kaza sonucu otomobilde maddi hasar oluşurken, motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralı motosiklet sürücüsü İ.E.Ö., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı

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Motosiklet, Eskişehir, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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