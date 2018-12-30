Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Yaralı
1 saat önce
İZMİR (İHA) – İzmir'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İZMİR (İHA) – İzmir
'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Ödemiş-Kiraz karayolu Kaymakçı
Mahallesi yakınında Özcan Dal yönetimindeki 35 ZZM 20 plakalı motosiklet ile A.B yönetimindeki 35 Z 7654 plakalı otomobil Ödemiş yönüne doğru seyir halindeyken çarpıştı. Motosiklet
çarpışma sonrası yol kenarına doğru savrulurken motosiklet sürücüsü Özcan Dal ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların çağırdığı jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine geldi. Motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Nöbetçi savcı kaza bölgesine gelip incelemelerde bulundu.
Motosiklette bulunan Sezgin Çelik
de Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil sürücüsü A.B. ise ifade işlemleri için Kaymakçı Jandarma
Karakolu'na götürüldü. Kazada can veren Dal'ın 3 ay önce evlendiği öğrenildi. Ödemiş'te büyük üzüntü yaratan kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 08:13 Kaynak: İHA
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