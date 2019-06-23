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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

12 dakika önce

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1...

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, M.Z. yönetimindeki 46 BL 7015 plakalı otomobiliyle seyir halinde iken A.A'nın idaresindeki 27 AAC 872 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü A.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü M.Z. özel bir hastanede tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
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