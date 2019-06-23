Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:58 Kaynak: AA
'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.Z'nin (26) kullandığı 46 BL 7015 plakalı otomobil ile A.A (28) yönetimindeki 27 AAC 872 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat
ilçesi Fatmalı
Mahallesi girişinde çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis
ekiplerince kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan durumu ağır olan A.A, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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