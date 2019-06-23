Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
M.Z'nin (26) kullandığı 46 BL 7015 plakalı otomobil ile A.A (28) yönetimindeki 27 AAC 872 plakalı motosiklet, merkez Onikişubat ilçesi Fatmalı Mahallesi girişinde çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan durumu ağır olan A.A, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 11:58 Kaynak: AA
Fatmalı, Onikişubat, Kahramanmaraş, Güncel
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