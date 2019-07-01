Son Dakika Haberleri: OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

26 dakika önce

ADIYAMAN'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Arslan'ın kullandığı 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik(23) idaresindeki 46 AAD 159 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27), yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorlar tarafından yapılan tüm müdehaleye rağmen kurtarılamadı. Demir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere morka konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
OTOMOBİL İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:47 Kaynak: DHA
Fatih Arslan, Güncel
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