Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]


ADIYAMAN'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kaza, dün gece Petrol Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Arslan yönetimindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil ile Mücahit Dirik'in (23) kullandığı 46 AAD 159 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Dirik ve arkasında oturan Aynur Demir (27) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Aynur Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

- Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 09:21 Kaynak: DHA
Adıyaman, Güncel
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