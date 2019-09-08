Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

40 dakika önce

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Elazığ'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen 23 HZ 281 plakalı otomobil, Abdullah Paşa Mahallesi 302. sokakta Harun Çetintaş'ın kullandığı 35 AAK 83 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Motosikletin otomobilin altında kaldığı kazada, motosiklet sürücüsü ile arkasında bulunan Ünal Tuzsuzoğlu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Çetintaş, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından otomobil sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Motosiklet, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:52 Kaynak: AA
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