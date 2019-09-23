Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

9 dakika önce

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı, System.String[]

Konya'nın Yunak ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, İrfan Okumuş (43) idaresindeki 34 FN 9938 plakalı otomobil, Yunak- Ankara kara yolu Birimler Dörtyol mevkisinde plakasız bir motosiklete arkadan çarptı.


Kazada, motosikletin üzerinde isimleri henüz belli olmayan iki Afganistan uyruklu kişiden sürücü olanı hayatını kaybederken diğeri ise yaralandı.


Ambulansla önce Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı Afgan, ilk müdahalesinin ardından Akşehir Devlet Hastanesine sevk edildi.


Otomobil sürücüsü Okumuş ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konya, Yunak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Damadını kına gecesinde öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan adam: 20 gün önce planladım
Tırını satmaya çalışırken dolandırılan adam, aracını bulmak isterken binlerce lirasından oldu Neslican Tay paylaşımıyla tepki çeken Rektör Tarhan'dan o sözlerine açıklama geldi Mısır'da cuma eylemlerinden bu yana yaklaşık 300 kişi gözaltına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 02:02:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]