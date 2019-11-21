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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
7 saat önce
Kastamonu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Kastamonu'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Umut Herkil'in kullandığı 37 DH 217 plakalı otomobil, Kastamonu İnebolu kara yolu Duruçay köyü kavşağında Eyüp Dağlıoğlu (65) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 30 metre uzağa fırladı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü Dağlıoğlu hayatını kaybetti.
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