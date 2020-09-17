Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Kocaeli'nin Kandıra ilçesi Balcı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ç. (40) idaresindeki 54 PC 777 plakalı otomobil ile Murat Bilgiç (58) yönetimindeki 34 TY 540 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada savrulan motosikletten düşen Bilgiç ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilgiç, Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Bilgiç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ