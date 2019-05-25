Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

12 saat önce

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]
MANİSA'nın Salihli ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Durasıllı Mahallesi'ndeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Salihli'den Kula yönüne giden Ahmet Kırlı (38) yönetimindeki 45 RA 861 plakalı otomobil ile Hüseyin Akdoğan (76) yönetimindeki 45 SA 2702 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Akdoğan, kızı Dilek Akdoğan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Kırlı (13) yaralandı. Otomobil sürücüsü Ahmet Kırlı ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan motosiklet sürücüsü Hüseyin Akdoğan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavisi süren diğer yaralılardan Dilek Akdoğan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


- Manisa
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:50 Kaynak: DHA
Kırlı, Manisa, Salihli, Güncel
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