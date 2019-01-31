Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
27 dakika önce
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Camiatik Mahallesi İrfan Macar İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Sokak'ta seyreden Ş.C. yönetimindeki otomobil, Papatya Sokak'tan çıkan Y.Ç. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ç. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 02:11 Kaynak: İHA
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