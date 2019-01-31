Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı



TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Camiatik Mahallesi İrfan Macar İlkokulu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji Sokak'ta seyreden Ş.C. yönetimindeki otomobil, Papatya Sokak'tan çıkan Y.Ç. yönetimindeki motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Y.Ç. Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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