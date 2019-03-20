Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
49 dakika önce
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Erdoğan K., idaresinde 02 HF 364 plakalı otomobil ile İbrahim Halil Genç idaresindeki 02 BH 684 plakalı motosikletle müftülük yakınlarında çarpıştı. Yaşanılan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü İbrahim Genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 11:49 Kaynak: İHA
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