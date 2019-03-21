Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

34 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Turgutalp Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerinden gelen Zeki Ç. yönetimindeki 16 PT 300 plakalı otomobil, İsmail Hakkı Timur Sokak'tan caddeye çıkan Cengizhan K. idaresindeki 39 AAC 430 plakalı kurye motosikleti ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil kontrolden çıkıp kaldırım üzerine çıkarak durabildi. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle motosiklet parçalara ayrıldı. Kazada ölümden dönen yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonucu sipariş olarak götürülen pizzalar ise otomobilin ön kaputu üzerine saçıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:32 Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa
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