Son Dakika Haberleri: Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

25 dakika önce

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Suat E., idaresindeki 02 HL 231 plakalı otomobil ile Hamza K., idaresindeki 02 AU 02 AU 388 plakalı motosikletle Yavuz Selim Mahallesi Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hamza K., yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 07:04 Kaynak: İHA

Yavuz Selim Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa
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