Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Enes Pusat'ın (16) kullandığı motosiklet, Yıldırım Mahallesi'nde Abdurrahman Durak (60) yönetimindeki 38 KK 399 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan Pusat, Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Pusat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:16 Kaynak: AA
Şarkışla, Sivas, Güncel
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