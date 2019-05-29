Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
1 saat önce
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:16 Kaynak: AA
'ın Şarkışla
ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Enes Pusat'ın (16) kullandığı motosiklet, Yıldırım Mahallesi'nde Abdurrahman Durak (60) yönetimindeki 38 KK 399 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan Pusat, Şarkışla Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.
Pusat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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