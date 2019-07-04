Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
2 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
'ın Gölbaşı
ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı
otogar önünde Mahir Şahin
idaresindeki 02 EA 487 plakalı otomobil ile Yılmaz Keleş idaresindeki 12 AE 704 plakalı motosiklet sürücüsü çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Mesut Figenergül yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
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