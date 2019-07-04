Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Bulvarı otogar önünde Mahir Şahin idaresindeki 02 EA 487 plakalı otomobil ile Yılmaz Keleş idaresindeki 12 AE 704 plakalı motosiklet sürücüsü çarpıştı. Yaşanan kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Mesut Figenergül yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılıp tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 12:06 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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