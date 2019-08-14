Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

12 dakika önce

Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Karaman'da motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Mehmet Koçak yönetimindeki 70 AAB 857 otomobil ile Recep Çelik idaresindeki 70 BD 124 plakalı motosiklet, Mahsur Dede Mahallesi Eski Garaj kavşağında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Yaralı Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 08:32 Kaynak: AA
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