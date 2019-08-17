Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

17 dakika önce

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Ararat idaresindeki plakasız motosiklet ile Serdar Atay idaresindeki 44 AAZ 705 plakalı otomobil Karapınar Caddesi Can Salon yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Üzeyir Ararat, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Karapınar, Adıyaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sulama kanalına düşen otomobil iki gence mezar oldu
Feci kazada 40 günlük bebek öldü Yangında alevlerin ortasında kalan yaşlı çift, hayatını kaybetti Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 00:43:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]