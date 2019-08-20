Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı.
Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanılan kazada 1 kişi yaralandı. Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:38 Kaynak: İHA
Edinilen bilgilere göre, Nöfel Göncü idaresindeki 02 FH 718 plakalı motosiklet ile Merve Çil idaresindeki 02 HK 356 plakalı otomobil, Alitaşı Mahallesi 1211 Sokak içerisinde çarpıştı. Yaşanılan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Göncü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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