Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.



Kaza, Antalya-Alanya D-400 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan ve arkasında römork bulunan Osman Ünsal'ın kullandığı 07 JL 208 plakalı motosiklet, Antalya istikametinden gelip Alparslan Türkeş Bulvarı'na dönmekte olan Mehmet Türker Ünsal'ın kullandığı 07 JD 084 plakalı otomobile yandan çaptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Osman Ünsal, 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. - ANTALYA