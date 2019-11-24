Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Besni ilçesi Küçük Sanayi Sitesinden şehir merkezine gitmekte olan Çetin Alınak idaresindeki 27 PE 403 plakalı motosiklet ile sürücüsü belirlenemeyen 27 FV 213 plakalı otomobil otogar yakınlarında çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Çetin Alınak yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı Otomobil alacaklar dikkat! Firmalardan art arda fırsatlar Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 19:00:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]