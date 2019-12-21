Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Tabakhane Mahallesi Güven Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Kuloğlu'nun kullandığı 55 ACZ 03 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Recep Demir yönetimindeki 55 HC 371 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada kaldırıma savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 05:53 Kaynak: İHA
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