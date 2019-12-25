Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Y.T. idaresindeki 11 SE 015 plakalı otomobil ile İ.Ö. idaresindeki 10 NJ 018 plakalı motosiklet, İnönü Mahallesi Atatürk bulvarı üzerinde bulunan kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İ.Ö. yaralandı. Yaralı sürücü için olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye olay yerinde müdahale ettikten sonra Mustafa Selahattin Çetintaş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kaza sonrası polis ekiplerinin çalışmalarının ardından motosiklet ve otomobil kurtarıcı marifetiyle yoldan kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BİLECİK