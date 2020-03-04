Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Mehmet Çabuker idaresindeki 02 AP 800 plakalı otomobil ile Muhammed Pirinç idaresindeki 02 AJ 209 plakalı motosikletle, Adıyaman Adliyesi yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Muhammed Pirinç yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 03:32 Kaynak: İHA
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