Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, Mehmet Ç., idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AV 2720 plakalı otomobil, Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN