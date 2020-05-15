Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen kazada motosiklet ile otomobil çarpıştı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza İnegöl osb . cadde üzerinde meydana geldi. Ahmet Ç idaresindeki 16 PE 993 plakalı motosiklet ile İznettin Ö idaresindeki 16 KPN 31 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralının yardımına çevredeki vatandaşlar ile otomobil sürücüsü yetişti. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl devlet hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar

Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor

Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim

Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı

Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim

Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti

Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı

Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor

Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz

Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı

Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor

Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor

Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti